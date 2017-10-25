18.10.17 08:083060
Савченко сравнила Зеленского с Рейганом и предложила баллотироваться в президенты
|25.10.17 09:27
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Внефракционный народный депутат Надежда Савченко призвала украинского шоумена Владимира Зеленского баллотироваться на пост президента Украины.
Внефракционный народный депутат Надежда Савченко призвала украинского шоумена Владимира Зеленского баллотироваться на пост президента Украины.
Такое заявление она сделала в эфире программы "Субъективные итоги дня" на телеканале NewsOne.
"А почему бы Зеленскому не пойти в президенты? С Рональда Рейгана вышел неплохой президент. А Зеленский, тем более, уже провел репетицию в фильме "Слуга народа". Идти и противопоставить себя этому парламенту, навести порядок. Чем черт не шутит?" - подчеркнула парламентарий.
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что досрочных выборов не будет.