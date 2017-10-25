Савченко сравнила Зеленского с Рейганом и предложила баллотироваться в президенты

Внефракционный народный депутат Надежда Савченко призвала украинского шоумена Владимира Зеленского баллотироваться на пост президента Украины.

Такое заявление она сделала в эфире программы "Субъективные итоги дня" на телеканале NewsOne.

"А почему бы Зеленскому не пойти в президенты? С Рональда Рейгана вышел неплохой президент. А Зеленский, тем более, уже провел репетицию в фильме "Слуга народа". Идти и противопоставить себя этому парламенту, навести порядок. Чем черт не шутит?" - подчеркнула парламентарий.

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что досрочных выборов не будет.