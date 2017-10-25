Відкриті списки перетворять вибори в змагання – Гордон

У разі введення нової виборчої системи партії самі не захочуть запрошувати в список одіозних кандидатів.

Журналіст Дмитро Гордон заявив, що введення відкритих партійних списків на виборах в Україні зможе очистити парламент від випадкових людей, які не налаштовані на законодавчу роботу.

Про це Гордон розповів в ефірі одного з телеканалів, повідомляє UA1.com.ua

"Вимога протестувальників про відкриті списки правильна. Досить займатися дурницями. Досить мажоритарних кандидатів, які купують довірливих нещасних виборців. І потім ми бачимо такий склад Верховної Ради: ущербний, огидний. На цих осіб вже неможливо дивитися", – підкреслив журналіст.

На думку Гордона, в разі введення нової виборчої системи партії самі не захочуть запрошувати в список одіозних кандидатів.

"Якщо вибирати між відкритими партійними списками і мажоритаркою з відкритими списками, краще відкриті списки. Чому? Тому що в списках – прізвища кандидатів, які можна перевірити. Це буде якесь більш-менш відкрите змагання", – резюмував журналіст.