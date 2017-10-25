Відкриті списки перетворять вибори в змагання – Гордон

25.10.17 10:12Сколько просмотров этой статьи160Сколько комментариев этой статьи0

У разі введення нової виборчої системи партії самі не захочуть запрошувати в список одіозних кандидатів.

Журналіст Дмитро Гордон заявив, що введення відкритих партійних списків на виборах в Україні зможе очистити парламент від випадкових людей, які не налаштовані на законодавчу роботу.

Про це Гордон розповів в ефірі одного з телеканалів, повідомляє UA1.com.ua

"Вимога протестувальників про відкриті списки правильна. Досить займатися дурницями. Досить мажоритарних кандидатів, які купують довірливих нещасних виборців. І потім ми бачимо такий склад Верховної Ради: ущербний, огидний. На цих осіб вже неможливо дивитися", – підкреслив журналіст.

На думку Гордона, в разі введення нової виборчої системи партії самі не захочуть запрошувати в список одіозних кандидатів.

"Якщо вибирати між відкритими партійними списками і мажоритаркою з відкритими списками, краще відкриті списки. Чому? Тому що в списках – прізвища кандидатів, які можна перевірити. Це буде якесь більш-менш відкрите змагання", – резюмував журналіст.

Похожие новости

25.10.17 11:37Саакашвілі збирає на 25 жовтня новий мітинг під Радою

18.10.17 10:32Не проголосуєте – отримаєте Майдан: перший день протестів під Радою

10.10.17 15:57Олексій Савченко ініціює розпуск Миколаївської міськради

18.07.17 11:46Размер компенсации нардепам за аренду жилья увеличили почти вдвое

12.01.11 16:43ВР разрешила чиновникам и дальше скрывать свои доходы и расходы

На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook

Реклама

Вторник, 31.10.2017

Закругление верхнее-левое

20:38Яким має бути розмір мінімальної пенсії ?

20:00В Арізоні зняли черепаху, яка везла на собі гримучу змію (відео)

19:45В Николаеве продается эксклюзивный автомобиль в стиле 30-х годов

19:25На обложке "Playboy" впервые появится фотография модели-трансгендера

17:50Ученые описали весьма неутешительные последствия употребления марихуаны

17:28Стратегическое предприятие Николаева остановило работу

17:01В Николаеве бушует непогода

16:29Миру расскажут о бесчинствах педофилов в Голливуде

16:13Украину накроет шторм Герварт

16:00Сына Арсена Авакова задержали после обыска, проведенного детективами НАБУ

15:56Макияж на Хеллоуин: 10 прекрасных ужасных идей

15:46В США ребенка на Хеллоуин "угостили" метамфетамином

15:34В Николаеве работник водоканала избил лопатой прохожего

14:51Как влияет на женщин совместная жизнь с мамой или со свекровью?

14:38Украинские активисты поняли, что бороться нужно не с властью, а с кондитерской продукцией

14:22Николаевцев приглашают провести ночь в театре

13:58США считают, что Украина должна быть более самостоятельной

13:33В Сеть выложили завоевавший 40 наград мультфильм

13:16МИД просит украинцев не ехать в Египет

13:02В Николаеве в рамках программы «Безопасный город» устанавливаются видеокамеры

Архив новостей
Закругление нижнее-левое

Фоторепортажи

Самые комментируемые

18.10.17 08:083060

Когда полезнее всего выпивать первую чашку кофе

18.10.17 08:262810

В Николаеве не состоится плановое заседание горсовета

18.10.17 08:472940

На Николаевщине 15 хулиганов отбили у полицейских своего арестованного товарища

18.10.17 08:553070

18 октября - День памяти евангелиста Луки

Самые читаемые

19.10.17 19:1710290

Трагедия в Харькове: опубликованы имена погибших

19.10.17 20:046570

Николаевцев зовут на открытие сквера «Дружбы народов»

18.10.17 12:005830

Украинская гимнастка Татьяна Гуцу шокировала признанием: ее изнасиловал легендарный Виталий Щербо

24.10.17 16:595510

НБУ ввел в обращение новую монету

Погода в Николаеве

Анонсы и реклама