Кто стоит за кровавым государственным переворотом в Украине

Президенту Украины приходится жить в постоянном напряжении и страхе. Враги то и дело планируют заговоры, военные перевороты или того хуже — замышляют вооруженное покушение на гаранта, что успешно предотвращает Cлужба безопасности Украины. Изобличают врагов среди экс-чиновников, журналистов, активистов Майдана, вчерашних защитников родины и криминальных авторитетов.

Враг не дремлет

В понедельник вечером в СМИ появилась информация о том, что СБУ предотвратила готовящееся покушение на президента Петра Порошенко во время его визита в Авдеевку, сообщает Маю право.

"Сотрудники Службы безопасности разоружили группу лиц, готовивших покушение на президента Украины. Двое из членов группировки во время задержания были ликвидированы", — говорилось в сообщении СБУ.

С собой они имели снайперскую винтовку Steyr-Manlicher с оптическим прицелом, пистолет Макарова с двумя магазинами, две реактивных противотанковых гранаты, две ручные гранаты и три РГД-2 с запалом.

В СБУ также сообщили, что ликвидированные лица участвовали в беспорядках в Киеве, а именно в "майдане Саакашвили". В подтверждение была выложена фотография убитых в лесополосе злоумышленников и сотрудников СБУ, обыскивающих автомобиль. Но спустя время эта информация стала исчезать с сайтов, а в самой СБУ заявили, что это якобы фейк. Что они такую информацию не рассылали, почту взломали коварные хакеры.

Тем не менее в правдивость просочившейся новости начинаешь верить с еще большей силой после того, как выясняется, что это не единственная успешная операция, проведенная СБУ за последнее время. Несколько месяцев назад Служба безопасности предотвратила военный переворот, который организовывал подозреваемый в хищении 1,17 млрд гривен экс-глава "Укрспирта" Михаил Лабутин, а также 48-летний гражданин Украины Павел З., известный в определенных кругах как Паша, Паша-чечен, Бельмондо, Кардинал. СБУ подозревает Пашу в совершении по предварительному сговору группой лиц умышленных действий с целью смены конституционного строя и захвата государственной власти, а также финансировании этих действий, что отображается в ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 109, ч. 3, ст. 110-2 Уголовного кодекса Украины.

Как следует из материалов СБУ, которые были опубликованы на сайте "ОРД", Паша "во второй половине 2016 года, будучи радикально настроенным и недовольным действиями действующей власти, вступил в сговор с Михаилом Лабутиным, который прячется от следствия, и другими неустановленными лицами с целью насильственной смены конституционного строя и захвата власти в государстве".

Эта группа лиц разработала план действий, который заключался в проведении на протяжении 2017 года периодических акций протеста под административными зданиями, на одной из которых они должны были спровоцировать конфликт с правоохранителями, впоследствии переросший в массовые столкновения. В ходе беспорядков вооруженные соучастники должны были захватить Администрацию президента и Верховную Раду. После этого организаторы планировали под давлением или угрозами заставить депутатов проголосовать за отстранение президента от власти, отставку премьера, роспуск Кабмина, а на их место назначить соучастников. Лично Паша претендовал на пост премьер-министра или же президента.

А для непосредственной реализации плана Паша должен был найти и созвать на акции недовольных этой властью людей, предлагая им также материальной вознаграждение, которое должен был выделить Лабутин. А главное — за деньги экс-директора "Укрспирта" подкупить военных из расположенных неподалеку воинских частей, которые бы помогли осуществить задуманное, раздобыть оружие и взрывчатку. И, как следует из дела, сотрудникам СБУ стало известно, что Паша вел переговоры с одним из своих знакомых, бывшим разведчиком Минобороны, и замкомандиром одной из воинских частей Житомира.

Военные, ко всему прочему, должны были найти недовольных нынешней власти среди своих сослуживцев и знакомых из других воинских частей и помочь с оружием, за что им заплатили 10 тысяч долларов и 50 тысяч гривен.

Коварные планы заговорщиков, замахнувшихся на свержение действующего правительства, предотвратила СБУ в июне этого года, когда получила информацию о том, что Паша и группа лиц могут готовить убийство ряда высокопоставленных лиц и общественных деятелей, а также организовать теракты в Киеве.

По данным СБУ, в группу входили уголовные авторитеты и экс-бойцы батальонов "Айдар" и "Азов", а организатором их якобы является разыскиваемый по линии Интерпола экс-директор "Укрспирта" Михаил Лабутин. Но кроме этого, Пашу и группу лих из бывших участников АТО подозревают в убийстве в мае этого года бывшего и.о. директора "Укрспирта" Виктора Панкова. А также избиении замдиректора этого предприятия в апреле.

Сажают не тех

Сегодня дело о готовящемся перевороте находится в суде. Организатор еще не пойман. Но у СБУ еще много работы. На днях народный депутат Семен Семенченко заявил, что отстранение от власти президента Украины Петра Порошенко состоится до Нового года. А для свержения главы государства достаточно участия в акциях протеста под ВР пятисот ветеранов АТО. И сейчас в регионах идет набор таких людей.

Все, что в последние годы делает СБУ, так и хочется сравнить с 30-ми годами прошлого века, когда НКВД вешала клеймо предателей и врагов на всех и каждого. При этом большая часть дел возникает из анонимных сообщений. И если после каждого сообщения регистрировать уголовные производства, в стране будет твориться хаос, считает экс-начальник главного следственного управления СБУ Василий Вовк.

"Эти все покушения на президента, захват власти путем переворота носят в основном популистский характер. Сегодня многие заявляют, что недовольны властью выдвигают ультиматум президенту, но это около политические заявления, и никакого отношения к реальным действиям, направленным на организацию переворота, не имеют. К тому же президент охраняется усиленно. И я уверен, что никакой реальной опасности ни ему, ни конституционному строю нет. Заявления о том, что кто-то что-то планирует или хотел сделать, надо сопоставлять с реальными возможностями. Собрались какие-то никому не известные люди и решили сделать военный переворот — это анекдот. В Чернигове дедушки рисовали в доме на промокашке план захвата власти и тоже осудили. Сегодня военный переворот может совершить только тот, кто находится у власти или же еще один многотысячный Майдан", — рассказывает РИА Новости Украина Вовк.

Сегодня СБУ все это делает ради похвалы со стороны президента. Сами же рядовые сотрудники после таких побед получают премии и повышения по службе. А пока эта практика существует, будут находиться и изменники родины, и госпереворотчики.