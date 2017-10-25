Саакашвілі збирає на 25 жовтня новий мітинг під Радою

25.10.17 11:37Сколько просмотров этой статьи151Сколько комментариев этой статьи0

Колишній одеський губернатор продовжує мітингувати в центрі Києва.

Про це він повідомив в ефірі телеканалу" NewsOne "у вівторок ввечері, передає Depo.ua із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Екс-президент Грузії, лідер партії "Рух нових сил" Михеїл Саакашвілі має намір ввечері в середу, 25 жовтня, провести мітинг на площі Конституції біля будівлі Верховної Ради України.

"Однозначно Порошенко хоче мене заарештувати і вибрати грузинському олігархові російського походження - найбільшому приватному акціонерові російського "Газпрому" Іванішвілі. В цьому сходяться інтереси Путіна, Іванішвілі і інтереси злодіїв і шахраїв, які зібралися біля влади в Києві. Я свідомо йшов на цей ризик. я знав, що зі мною можуть так вчинити, але з іншого боку я їхав, тому що не можна віддавати народ цим баригам, не можна віддавати Україну на відкуп. Тому завтра о 7 годині ми збираємося на площі. Я хочу запросити киян і людей, які хочуть приїхати, щоб ми зібралися завтра говорити про майбутнє ", - сказав Саакашвілі.

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