18.10.17 08:083060
Януковичу назначат нового госадвоката
|25.10.17 13:41
|146
|0
Суд отстранил второго назначенного государственного защитника для Януковича.
Суд отстранил второго назначенного государственного защитника для Януковича.
Суд отстранил государственного адвоката беглого президента Украины Виктора Януковича Максима Герасько. Соответствующее решение принял Оболонский районный суд в среду, 25 октября.
Согласно решению суда, нового госадвоката Януковичу должны назначить незамедлительно и 26 октября он должен прибыть на заседание суда.
Герасько отстранили в связи с "фактическим невыполнением возложенных на него обязанностей по защите обвиняемого Виктора Януковича". Так, в решении суда сказано, что Герасько проявил непрофессионализм и показал отсутствие достаточной квалификации.