"Вече" под Радой: ультиматум президенту и "спасение" Украины за 70 дней

На четвертый день протестов под Верховной Радой участники акции заявили, что не намерены сворачивать палаточный городок.

Напротив – анонсировали проведение народного «вече», передает "УНИАН".

Сторонники «Большой политической реформы» начали акцию под стенами парламента на пленарной неделе Верховной Рады – 17 октября.

Ими были озвучены три главных требования: снятие депутатской неприкосновенности, создание антикоррупционного суда и выборы по открытым спискам. После того, как Рада проголосовала за направление двух законопроектов о неприкосновенности – депутатского и президентского – в Конституционный суд, митингующие посчитали это победой. Однако заявили, что покидать площадь Конституции под Верховной Радой не намерены: возле парламента, в том числе, перекрыв часть одной из важных транспортных артерий Киева - улицы Грушевского, был разбит палаточный городок.

К пятнице в нем оставалось всего пару сотен человек, но организаторы мероприятия подчеркнули, что сворачивать палаточный протест не намерены. Напротив, объявили о проведении 21 октября вечером «народного вече». Уже на подходе от метро «Арсенальная» к месту проведения народного сбора на площади Конституции было заметно, что массовым мероприятие не будет – собралось всего несколько сотен человек. Бросалось в глаза, что большинство из них – люди среднего и старшего возраста. Молодежи очень мало, да и те пришли «посмотреть, что тут происходит».

Основное скопление людей можно было наблюдать посреди улицы Грушевского, вдоль палаточного городка. На самой площади людей было ощутимо меньше. Диалоги участников акции свидетельствовали, что люди не очень понимают, зачем вообще здесь собрались. Более того, первые три требования, озвученные политиками еще 17 октября, вряд ли нашли отклики понимание у большинства митингующих. Обрывки невольно подслушанных разговоров, вроде «Нужно отрывать их от «корыта», они же народ просто убивают…», «Эта медреформа, которую ну вот, приняли они, так это же настоящий геноцид народа…», «Порошенко - молодец, что еще не сбежал, но долго ли…», «Я бы эту конюшню [показывает на парламент] всю вынес…», «…Рабинович – известный революционер, вы его не трогайте…», наводили на мысль: будет забавно.

«Вече» ветеранов борьбы за независимость, как называют себя сами участники акции, стартовало ровно в 18-00. Слово взяли несколько военнослужащих, которые представились бойцами батальонов «Айдар» и «Донбасс».

Помимо повторения трех требований, озвучиваемых еще с 17 октября, вперемешку с призывами «предатели должны сидеть в тюрьмах», они озвучили свой ультиматум к президенту.

«Ультиматум Петру Алексеевичу Порошенко: Первое - в течение пяти рабочих дней, а именно понедельник, вторник, среда, четверг и пятница, вы господин президент должны внести на рассмотрение парламента закон об импичменте президента», - заявил участник вече, представившийся офицером батальона «Донбасс» с позывным «Катана».

«Второе: в течение тех же пяти дней, вы должны внести на рассмотрение парламента законопроект об Антикоррупционных судах. Предатели должны быть в тюрмах», - добавил он. Если же эти требования не будут выполнены, «Катана» заверил, что ветераны войны за независимость «покажут, на что они способны».

«Если наши требования не будут воплощены в реальность, мы покажем, кто мы есть и на что мы способны. Не заставляйте нас, Петр Алексеевич. Вспомните историю Румынии, Николае Чаушеску», - подчеркнул он. Участники «вече» встречали такие «октябрьские тезисы» одобрительно, выкрикивая из толпы: «Молодцы!» За разъяснением, что конкретно имеют в виду эти воинственно настроенные участники митинга, обещая показать, на что способны, журналисты обратились к одному из лидеров протестного движения, народному депутату от «Самопомощи» Егору Соболеву, закутанному в украинский флаг.

«А они не будут бросаться словами и предупреждать о своих планах, потому что они – военные», – загадочно сказал тот. Еще два заметных персонажа на «вече» - капеллан «Афганской сотни», Владыка Иоанн Белей, и военный капеллан из евангельской церкви «Христианская надежда» Александр Мишура.

Первый говорил, что на акцию попал случайно. Сам он из Ивано-Франковска, в Киев приехал по делам пострадавших на Майдане (хотел бы, чтобы Верховная Рада определила их статус, что давало бы им право на какие-то льготы). «Мне не нравится то, что я здесь [на акции] вижу. Так мы создаем «картинку» для Путина», – отметил он.

А вот Александр Мишура был не так категоричен: «Народ делегировал власти определенный полномочия, по сути, быть менеджерами. Когда менеджер начинает обманывать, воровать, лукавить, скорее всего, его нужно менять. Выражение такого протеста совершенно нормальное, тем более, что уже прошло три года, а в лучшую сторону в стране ничего не изменилось». …Бравада на импровизированной сцене продолжалась недолго, и народ начинал потихоньку рассасываться по площади перед парламентом, но окончательно не расходился. Дело в том, что по площади барражировал верный соратник Михаила Саакашвили – экс-заместитель генпрокурора Украины Давид Сакварелидзе. Мило общаясь с небольшой компанией сторонников грузинского «мессии», он объяснял истинную цель мероприятия, именуемого «вече». Оказывается, на акции вот-вот появится сам Саакашавили, который презентует… план спасения Украины, рассчитанный на 70 дней. «Мы разрабатывали этот план совместно с умными людьми», – сообщил Сакварелидзе внимательным слушателям.

Саакашвили, традиционно, опаздывал, но фанаты в ожидании своей «звезды» готовы были терпеть даже неудобства в виде начавшегося небольшого дождя. Наконец, Михо появился одарив собравшихся самой лучезарной улыбкой. Вокруг него, в центре площади Конституции, тут же сформировалась толпа желающих услышать о спасительном плане, встречая политика одобрительными возгласами.

Вполне ожидаемо речь Михаила началась с чрезмерно громких заявлений, которые, несмотря на весь их популизм, воспринимались участниками акции «на ура». «Мы убеждены, что за пять сессионных недель можно полностью изменить Украину», – заявил Саакашвили, добавив, что именно среди присутствующих нужно отбирать тех «300 спартанцев», которые смогут это сделать.

Экс-глава Одесской ОГА тезисно озвучил планы по спасению страны, расписывая пункты на каждую заявленную сессионную неделю. Причем, речь уже шла не только о трех требованиях, с которых, собственно, начиналась «Большая политическая реформа» 17 октября.

Теперь Саакашвили настаивает на необходимости победить олигархов, запретить прокуратуре, СБУ и полиции хоть как-то влиять на бизнес, отменить районные госадминистрации «потому что они дармоеды», ликвидировать монополистов в электроэнергетике, полностью обновить состав высших должностных лиц государства, снизить налоговую нагрузку, отменить медицинскую реформу, построить новые школы и всем гарантировать страховую медицину.

А также давать стипендии студентам, победить коррупцию в сфере образования, ввести единый платеж за растаможку автомобилей, перенести Верховную Раду и Администрацию президента в другие здания… «Все нужно менять в Украине. Здания, законы, но, главное – людей, которые будут эти законы принимать», – резюмировал он.

В конце своего спича Саакашвили призвал всех приходить на следующее вече, в воскресенье. На площади этому всему аплодировали, одобрительно кивали и радовались. Похоже, как это ни прискорбно, у нас все еще немало сограждан, которые продолжают верить в «мессий» и простые решения сложных вопросов...