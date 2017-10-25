Аваков попросил у Гройсмана неделю для проекта по новым правилам дорожного движения

По словам министра, у МВД есть законодательные предложения в Верховную Раду, а также в Кабмин.

Министерство внутренних дел инициирует масштабные изменения для повышения безопасности дорожного движения. В частности, этому будет посвящено следующее заседание правительства.

Об этом сегодня, 25 октября, сообщил глава МВД Арсен Аваков на заседании правительства, передает пресс-служба ведомства.

"Прошу посвятить следующее заседание правительства рассмотрению исключительно вопроса правил дорожного движения и усиления ответственности за их нарушение", – обратился Арсен Аваков.

Глава МВД отметил, что министерство предлагает изменения в законодательство, касающиеся актуальных вопросов в этой сфере.

"У нас есть законодательные предложения в Верховную Раду, а также в Кабмин. С их помощью мы эффективно запустим систему видеофиксации нарушений, над которой работали 3 месяца, и другие необходимые изменения", – добавил он.

Следующее заседание правительства должно состоятся через неделю.