Аваков попросил у Гройсмана неделю для проекта по новым правилам дорожного движения

25.10.17 15:29Сколько просмотров этой статьи164Сколько комментариев этой статьи0

По словам министра, у МВД есть законодательные предложения в Верховную Раду, а также в Кабмин.

Министерство внутренних дел инициирует масштабные изменения для повышения безопасности дорожного движения. В частности, этому будет посвящено следующее заседание правительства.

Об этом сегодня, 25 октября, сообщил глава МВД Арсен Аваков на заседании правительства, передает пресс-служба ведомства.

"Прошу посвятить следующее заседание правительства рассмотрению исключительно вопроса правил дорожного движения и усиления ответственности за их нарушение", – обратился Арсен Аваков.

Глава МВД отметил, что министерство предлагает изменения в законодательство, касающиеся актуальных вопросов в этой сфере.

"У нас есть законодательные предложения в Верховную Раду, а также в Кабмин. С их помощью мы эффективно запустим систему видеофиксации нарушений, над которой работали 3 месяца, и другие необходимые изменения", – добавил он.

Следующее заседание правительства должно состоятся через неделю.

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