18.10.17 08:083060
Аваков попросил у Гройсмана неделю для проекта по новым правилам дорожного движения
|25.10.17 15:29
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По словам министра, у МВД есть законодательные предложения в Верховную Раду, а также в Кабмин.
По словам министра, у МВД есть законодательные предложения в Верховную Раду, а также в Кабмин.
Министерство внутренних дел инициирует масштабные изменения для повышения безопасности дорожного движения. В частности, этому будет посвящено следующее заседание правительства.
Об этом сегодня, 25 октября, сообщил глава МВД Арсен Аваков на заседании правительства, передает пресс-служба ведомства.
"Прошу посвятить следующее заседание правительства рассмотрению исключительно вопроса правил дорожного движения и усиления ответственности за их нарушение", – обратился Арсен Аваков.
Глава МВД отметил, что министерство предлагает изменения в законодательство, касающиеся актуальных вопросов в этой сфере.
"У нас есть законодательные предложения в Верховную Раду, а также в Кабмин. С их помощью мы эффективно запустим систему видеофиксации нарушений, над которой работали 3 месяца, и другие необходимые изменения", – добавил он.
Следующее заседание правительства должно состоятся через неделю.