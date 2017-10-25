Спасибо Эрдогану: Порошенко прокомментировал освобождение Умерова и Чийгоза

Глава государства заявил, что освобождение политзаключенных будет в приоритете.

Президент Украины Петр Порошенко приветствовал освобождение представителей Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умерова и Ахтема Чийгоза. Об этом он написал на своей странице в Facebook, передает Сегодня.

Президент выразил слова благодарности президенту Турции за помощь в освобождении украинцев.

"Рад вести о том, что Ахтем Чийгоз и Ильми Умеров наконец на свободе. Спасибо президенту Турецкой Республики Реджепу Тайипу Эрдогану за его усилия в освобождении наших героев, как мы договорились в Нью-Йорке и Киеве", – написал Порошенко.

Он отметил, что вопрос освобождения политзаключенных украинцев будет и дальше в приоритете.

"Этот вопрос и в дальнейшем будет оставаться среди приоритетных во время моих переговоров с мировыми лидерами. Ведь совместная борьба за освобождение всех украинских граждан и их возвращения к своему родному дому продолжается", – подчеркнул глава государства.