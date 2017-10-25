В Николаеве пропал вице-мэр

25.10.17 18:56Сколько просмотров этой статьи167Сколько комментариев этой статьи0

В среду, 25 октября, члены постоянной депутатской комиссии по транспорту вновь поинтересовались, где находится заместитель Николаевского городского головы по вопросам инфраструктуры Антон Турупалов.

Дело в том, что уже завтра Турупалов должен предоставить отчет о проделанной работе, передает Новости N.

Ранее сообщалось, что Турупалов находится больничном. Депутаты усомнились в этой информации и предложили проверить, так ли это на самом деле.

Присутствующий на заседании вице-мэр Юрий Степанец сообщил депутатам, что в Николаевские больницы Турупалов не обращался, и может находиться как в Киеве, так и в Одессе, например.

-Откуда тогда вы знаете, что он на больничном? Больничный лист же сразу выдается. Потребуйте у него больничный лист. Пусть пришлет, - высказались члены комиссии.

На это Степанец признался, что дозвониться к заммэра не удалось.

-У нас с ним связи даже нет. Тот телефон, который указан в личном деле — отключен, - рассказал Юрий Степанец.

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