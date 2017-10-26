Саакашвили анонсировал новое вече 29 октября

Также политик заявил об акции протеста возле Рады, которая запланирована на 7 ноября.

Экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили на митинге 25 октября сообщил о новом вече возле Верховной Рады, которое запланировано на 29 октября, передает Интерфакс-Украина.

Политик уточнил, что собрание состоится в ближайшее воскресенье в 12.00. Также он информировал, что 7 ноября, когда народные депутаты соберутся на пленарное заседание, состоится акция протеста возле Рады.

После выступления лидер партии Рух новых сил направился в одну из палаток, которые находятся под стенами парламента. Как пояснили журналистам представители команды Саакашвили, это − штабная палатка, и в ней проходит совещание.

Представители СМИ также попросили показать, где ночует политик. Их провели в одну из палаток, где стоит пластиковый стол, лежат спальники и топится переносная печь.