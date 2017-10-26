НАТО и Россия обсудили Украину: Столтенберг озвучил подробности

26.10.17 16:59Сколько просмотров этой статьи150Сколько комментариев этой статьи0

Генсек Альянса констатировал, что в АТО нет перемирия, а тяжелое вооружение не отведено.

Россия и Альянс имеют разногласия относительно урегулированию ситуации в Украине, которая продолжает влиять на безопасность в Восточной Европе. Об этом заявил по итогам заседания Совета НАТО-Россия генсек Альянса Йенс Столтенберг, передает Сегодня.

По его словам, украинский кризис является сейчас главной причиной натянутых отношений НАТО и РФ.

"Наш диалог нелегкий, и поэтому он важен. Сегодня мы обсудили три вопроса: Украина, Афганистан, прозрачность и уменьшение рисков. Союзники по НАТО и Россия продолжают иметь фундаментальные разногласия относительно Украины, относительно того, как урегулировать кризис в Украине. Урегулирование ситуации с безопасностью на востоке Украины является приоритетом для того, чтобы продвигаться вперед до полного выполнения Минских договоренностей. В то же время ситуация остается хрупкой", – сказал Столтенберг.

Генсек НАТО напомнил, что на Донбассе все еще нет прекращения огня – перемирие регулярно нарушается, а тяжелая техника остается на передовой.

В то же время генсек НАТО отметил, что Альянс приветствует дипломатические усилия, направленные на выполнение Минских договоренностей всеми сторонами.

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