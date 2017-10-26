В горсовете нет отопления и сквозит из окон

Депутаты Николаевского городского совета посетовали на то, что ни смотря на приближение зимы в земельном управлении еще не отремонтированы окна, а в горисполкоме – не включили отопление.

Об этом стало известно сегодня, 26 октября, в ходе публичного отчета заместителей городского головы Юрия Степанца, Александра Омельчука и Антона Турупалова, передает корреспондент Шиповника.

–У нас скоро наступит зима, а в земельном управлении так и не отремонтированы окна, мы останемся без работников, они там все замерзнут и переболеют и некому будет нам готовить материалы на комиссию. Можете сказать когда предполагается ремонт? – спросил депутат Игорь Концевой.

В свою очередь, депутат Олег Солтыс заявил о том, что городской совет может загореться из-за чрезмерного количества дуек в кабинетах горисполкома.

–Когда в городском управлении будет включено отопление? Все-таки работники – люди, которые работают с документами, отрабатывают в комиссиях с депутатами. И наблюдая последнюю неделю в кабинет включены электрообогреватели, которые в простонародье называют дуйками. Я просто переживаю, что в скором времени, не дай Бог, загорится горисполком от этих дуек, благодаря тому что нет отопления, – отметил он.

Депутат добавил, что подписание документов и пуск тепла, одного дня дело и люди не должны из-за этого мерзнуть в горсовете:

–Начальник управления делами городского совета Владимир Степаненко резюмировал, что относительно отопительного сезона решение исполкома было принято позавчера, поэтому сейчас проводятся работы по распломбированию.

По итогу Олег Солтис заявил, что если хоть один работник городского совета до того как дадут тепло заболеет, то больничный будет оплачен из зарплаты хозяйственно-эксплутационного отдела городского совета.