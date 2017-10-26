После взрыва в Киеве Гройсман выступил за усиление мер безопасности

Премьер отметил необходимость повышения защиты от терактов.

После взрыва в Киеве и покушения на депутата Игоря Мосийчука в Украине нужно усилить меры безопасности и увеличить количество средств технического контроля в общественных местах для предотвращения терактов.

Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман в эфире телеканала "112 Украина".

"Очевидно, что нам необходимо усиливать меры безопасности и больше уделять внимания техническому оснащению контроля за общественными местами, чтобы мы могли анализировать и предотвращать возможные террористические проявления", – сказал он.

Кроме того, премьер подчеркнул, что одной из задач украинской власти является повышение защищенности от возможности атак, подобных покушению на Мосийчука.

Отдельно Гройсман выразил соболезнования родным и близким людей, погибших в ходе покушения.

Вечером, 25 октября, в Киеве при выходе из здания телеканала "Эспрессо" было совершено покушения на народного депутата Игоря Мосийчука, который был ранен в результате взрыва.

Также стало известно, что покушение унесло жизни двух человек – один погиб на месте взрыва, другой – в больнице. Ранены сейчас пять человек.