ЕС планирует пересмотр повестки дня ассоциации с Украиной на 2018

26.10.17 19:28Сколько просмотров этой статьи160Сколько комментариев этой статьи0

Европейский Союз планирует пересмотр повестки дня ассоциации с Украиной на 2018 год. Об этом говорится во вступительной речи европейского комиссара по вопросам расширения и политики добрососедства Иоганнеса Хана на форуме гражданского общества Восточного партнерства, передает УНН .

"Мы обновляем повестки дня ассоциаций. Повестка дня ассоциации Молдовы был принят в августе. Ожидается, что для Грузии будет принято в ноябре, и на 2018 год планируется пересмотреть повестку дня ассоциации Украины", - сказал он.

По его словам, визовая либерализация для Украины и Грузии, после Молдовы, является лишь одним из примеров успешной реализации Соглашений об ассоциации ЕС с этими тремя странами.

"Что касается наших других партнеров, мы завершили переговоры по амбициозной нового соглашения с Арменией и ведем переговоры по новому соглашению с Азербайджаном. Мы также работаем над приоритетами партнерства с Беларусью, Арменией и Азербайджаном. Новый механизм единой поддержки соответствовать этому и будет более стратегическими и решать ключевые вопросы ", - добавил он.

По словам Й.Хана, в течение года в ЕС внимательно выслушивали мнения партнеров и заинтересованных сторон по 20 практических результатов на 2020 год для Восточного партнерства.

"Стало ясно, что нам нужно еще больше сосредоточиться на тех, которые будут наиболее значимое влияние на повседневную жизнь людей. В частности, мы определили ряд общих ключевых результатов, которые будут представлены на саммите в наших областях сотрудничества", - отметил Й.Хан.

Добавим, повестка дня ассоциации Украина-ЕС является совместным практическим инструментом подготовки и содействия полной имплементации Соглашения об ассоциации. Этот документ является основным механизмом мониторинга и оценки прогресса Украины в выполнении Соглашения об ассоциации, а также мониторинга и оценки достижений всех целей политической ассоциации и экономической интеграции.

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