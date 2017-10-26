У Верховній Раді зареєстрували законопроект, що торкнеться власників собак Цей законопроект змусить власників собак брати довідку від психіатра. Парламент планує прийняти зміни до Закону України «Про захист тварин від жорстокого поводження». Зокрема, нормативним актом затвердять перелік потенційно небезпечних порід собак. Тому, тернополянам, які матимуть намір завести домашнього улюбленця, який підпадатиме під даний перелік, необхідно буде брати довідку від психіатра про проходження психіатричного огляду та довідку про проходження курсів поводження з тваринами, пише Бізнес Область. Похожие новости На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook Реклама