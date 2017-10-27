Порошенко обсудил реформирование Украины с инвесторами

Лидер Украины встретился с инвесторами Horizon Capital и Western NIS Enterprise Fund.

Президент Украины Петр Порошенко встретился в четверг, 26 октября, с инвесторами управляющей компании Horizon Capital и Western NIS Enterprise Fund.

"Благодарен инвесторам Horizon Capital и Western NIS Enterprise Fund за веру в нашу страну. Мы проводим реформы, которые делают Украину сильнее, успешнее и надежнее", – написал глава государства в Twitter.

Порошенко рассказал о реформах, проводимых в Украине, и планы на будущее. Он подчеркнул, что за последние три года удалось стабилизировать макрофинансовую ситуацию и восстановить экономический рост, очищена банковская система, созданы антикоррупционные институты, реформирован энергетический сектор. Осенью парламент проголосовал за образовательную, судебную, пенсионную и медицинскую реформы. Порошенко надеется, что до конца года Верховная Рада поддержит инициативу о приватизации.

"Мы проводим реформы, которые делают Украину сильнее, успешнее и надежнее", – заявил президент, подчеркнув, что Украина – уникальная страна, и сейчас "правильное время и место для инвестирования".

Инвесторы Horizon Capital представляют государственные учреждения, международные финансовые учреждения, пенсионные фонды, семейные бюро и инвесторов, общий капитал которых превышает 350 млрд долларов.

Четыре фонда, которыми управляет компания Horizon Capital, инвестировали в более чем 140 компаний и привлекли в эти компании 1,5 млрд долларов, создав более 45 тысяч рабочих мест в каждом регионе Украины.

Western NIS Enterprise Fund был первым донором системы электронных закупок Prozorro и профинансировал Украинскую академию лидерства, где сейчас обучается около 200 студентов со всей Украины, пишет Корреспондент.