Назарбаев окончательно решил языковой вопрос в Казахстане

Перевод алфавита казахского языка с кириллицы на латиницу может ухудшить отношения между Астаной и Москвой, но шаг сделан. Президент Нурсултан Назарбаев подписал указ о поэтапном переводе алфавита. Он стал одним из последних лидеров стран, ранее входивших в СССР, кто решился на такой шаг.

Отметим, в начале ХХ века советские филологи разрабатывали алфавиты для многих языков на территории СССР. Сначала многие «восточные» языки они переводили с арабской вязи на латиницу, а в 1930-40-ых практически все, кроме прибалтийских – на кирилицу. Таким было указание Компартии, передает "Реал".

Начиная с 1991 года пошел обратный процесс. В его авангарде были Молдова и Азербайджан, вернувшие своим языкам латинский алфавит. Назарбаев долго воздерживался от этого шага, потом стал его анонсировать и, наконец, решился дать старт постепенному переводу.

Чтобы минимизировать риски, связанные с критикой Кремля, где слишком остро воспринимают уход из своей орбиты бывших советских республик, Н. Назарбаев собирается процесс растянуть до 2025 года. В латинской графике для казахского языка будет использоваться 32 литеры.

Напомним, на протяжении 11 лет - с 1929 года по 1940 год- в Казахстане использовался латинский алфавит для языка титульной нации. Он тогда сменил арабскую графику.