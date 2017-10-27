Украина и ЕС подписали соглашения на 90 млн евро

Соглашения касаются реализации системных реформ в Украине.

Украина подписала с Европейским Союзом два соглашения на общую сумму почти 90 млн евро. Об этом в пятницу, 27 октября, сообщил вице-премьер-министр – министр экономического развития и торговли Степан Кубив на своей странице в соцсети Facebook.

По его словам, всего было подписано два соглашения, пишет Корреспондент.

"Подписываем 2 соглашения с ЕС на общую сумму €89,5 млн для реализации системных реформ. Важно, что эта помощь оказывается со стороны ЕС в соответствии с приоритетами правительства и согласно плану мероприятий по выполнению соглашения об ассоциации Украина-ЕС, который в эту среду одобрило правительство", – отметил вице-премьер.