18.10.17 08:083060
Украину посетит глава МИД Испании
|27.10.17 18:53
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Альфонсо Дастис осуществит рабочий визит в Украину 29-30 октября.
Альфонсо Дастис осуществит рабочий визит в Украину 29-30 октября.
Министр иностранных дел Испании Альфонсо Дастис 29-30 октября прибудет в Украину с рабочим визитом. Об этом говорится в сообщении Министерства иностранных дел Украины.
"29-30 октября министр иностранных дел и сотрудничества Королевства Испания Альфонсо Дастис осуществит рабочий визит в Украину", – говорится в сообщении.
Ожидается, что он вместе с главой МИД Украины Павлом Климкиным даст совместную пресс-конференцию, сообщает Корреспондент.