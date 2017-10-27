Украину посетит глава МИД Испании

Альфонсо Дастис осуществит рабочий визит в Украину 29-30 октября.

Министр иностранных дел Испании Альфонсо Дастис 29-30 октября прибудет в Украину с рабочим визитом. Об этом говорится в сообщении Министерства иностранных дел Украины.

"29-30 октября министр иностранных дел и сотрудничества Королевства Испания Альфонсо Дастис осуществит рабочий визит в Украину", – говорится в сообщении.

Ожидается, что он вместе с главой МИД Украины Павлом Климкиным даст совместную пресс-конференцию, сообщает Корреспондент.