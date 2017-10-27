18.10.17 08:083060
Каталония провозгласила независимость
|27.10.17 20:48
|134
|0
Автономное сообщество Каталония сегодня, 26 октября, объявила о своей независимости от Испании. Ранее в регионе провели референдум о независимости, непризнанный властями королевства, сообщает РБК-Украина.
Автономное сообщество Каталония сегодня, 26 октября, объявила о своей независимости от Испании. Ранее в регионе провели референдум о независимости, непризнанный властями королевства, сообщает РБК-Украина.
Сенат Испании приостановил автономию Каталонии
Сенат Испании принял решение о приостановке автономии Каталонии, введя в действие статью 155 испанской Конституции. Правительство немедленно приступило к их реализации.
Данное решение было принято с целью остановить процесс отделения Каталонии. Таким образом, Мадрид прекратил полномочия главы Каталонии Карлеса Пучдемона и правительства региона, ограничил полномочия местного парламента, а также ввел прямое управление правоохранительными органами автономии. Кроме того, данное решение предусматривает проведение досрочных выборов в парламент Каталонии.
Премьер-министр Испании Мариано Рахой после решения парламента Каталонии об одностороннем отделении пообещал "восстановить законность" в регионе.
Каталония объявила о независимости от Испании
Парламент Каталонии провозгласил независимость от Испании на фоне подготовки Мадрида к ограничению автономии региона.
Региональный парламент после тайного голосования объявил об одностороннем отделении автономного сообщества от Испании. В данном голосовании не участвовали представители оппозиционных партий.