Каталония провозгласила независимость

27.10.17 20:48Сколько просмотров этой статьи134Сколько комментариев этой статьи0

Автономное сообщество Каталония сегодня, 26 октября, объявила о своей независимости от Испании. Ранее в регионе провели референдум о независимости, непризнанный властями королевства, сообщает РБК-Украина.

Сенат Испании приостановил автономию Каталонии

Сенат Испании принял решение о приостановке автономии Каталонии, введя в действие статью 155 испанской Конституции. Правительство немедленно приступило к их реализации.

Данное решение было принято с целью остановить процесс отделения Каталонии. Таким образом, Мадрид прекратил полномочия главы Каталонии Карлеса Пучдемона и правительства региона, ограничил полномочия местного парламента, а также ввел прямое управление правоохранительными органами автономии. Кроме того, данное решение предусматривает проведение досрочных выборов в парламент Каталонии.

Премьер-министр Испании Мариано Рахой после решения парламента Каталонии об одностороннем отделении пообещал "восстановить законность" в регионе.

Каталония объявила о независимости от Испании

Парламент Каталонии провозгласил независимость от Испании на фоне подготовки Мадрида к ограничению автономии региона.

Региональный парламент после тайного голосования объявил об одностороннем отделении автономного сообщества от Испании. В данном голосовании не участвовали представители оппозиционных партий.

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