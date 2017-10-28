Facebook вводит проверку заказчиков политической рекламы

В компании отметили, что в каждом политическом объявлении будет содержаться информация о том, кем оплачена реклама.

В Facebook сообщили, что компания вводит проверку личности заказчиков политической рекламы в социальной сети в качестве меры по обеспечению прозрачности.

"Когда дело доходит до рекламы на Facebook, люди должны иметь возможность понять, кто является рекламодателями и увидеть, какие еще рекламные кампании они проводят, особенно в политической рекламе", − заявил вице-президент Facebook по рекламе Роб Колдмэн.

По его словам, помимо верифицирования личности, рекламодателей могут также попросить подтвердить свое местонахождение.

При этом каждое политическое объявление должно будет содержать информацию "кем была оплачена реклама". Кроме того, пользователи смогут просматривать, какие объявления заказал тот или иной аккаунт.

Отмечается, что часть мер вступят в силу уже со следующего месяца в Канаде, а требования к политической рекламе Facebook применит во время следующих выборов в США федерального уровня и в других странах в дальнейшем.

Напомним, ранее в Facebook заявили, что в ходе президентской предвыборной кампании в США российские боты покупали рекламу в соцсети, чтобы оказать влияние на исход выборов.