Самый богатый бизнесмен РФ продал завод в Украине

Российская компания "Северсталь" объявила о продаже украинского предприятия "Днепрометиз".

Об этом сообщает LIGA.net со ссылкой на пресс-службу компании.

"Дочерняя компания (Северстали - ред.) Cambay Services Ltd завершила сделку по продаже 100% акций Dealzone Holding Ltd, владеющей 98,6% украинского предприятия ЧАО "Днепрометиз". "Днепрометиз" управляется "Северсталь-метизом", международной группой предприятий, объединяющей метизные активы компании Северсталь", - сказано в сообщении.

Другие условия сделки не разглашаются.

В компании отметили, что продажа "Днепрометиза" позволит обеспечить дальнейшее повышение эффективности группы "Северсталь-метиз" и рост прибыльности компании "Северсталь" в целом.

"Днепрометиз" демонстрирует хорошую загрузку производственных мощностей и стабильные финансовые показатели. В то же время, с российскими предприятиями "Северстали" этот завод операционно не связан", - сказано в сообщении российской компании.

"Северсталь" приобрела 60% акций "Днепрометиза" в 2006 г. у группы ТАСС бизнесмена Сергея Тигипко. Сумма сделки оценивалась в $50 млн. Впоследствии доля "Северстали" в украинском предприятии была увеличена до 98,6%.

В декабре 2014 г. "Северсталь" объявила о том, что ее австрийская дочерняя компания "Северсталь-Трейд ГмбХ" подписала обязывающее соглашение о продаже "Днепрометиза" частной немецкой компании. Тогда "Северсталь" планировала выручить от продажи $20-30 млн.

"Днепрометиз" производит стальную проволоку, гвозди, крепежи и сетки, доля на украинском рынке - около 30%.

Владельцем "Северстали" является Алексей Мордашов, который согласно рейтингу Forbes является богатейшим бизнесменом России с капиталом в $17,5 млрд.