Самый богатый бизнесмен РФ продал завод в Украине

28.10.17 13:38Сколько просмотров этой статьи156Сколько комментариев этой статьи0

Российская компания "Северсталь" объявила о продаже украинского предприятия "Днепрометиз".

Об этом сообщает LIGA.net со ссылкой на пресс-службу компании.

"Дочерняя компания (Северстали - ред.) Cambay Services Ltd завершила сделку по продаже 100% акций Dealzone Holding Ltd, владеющей 98,6% украинского предприятия ЧАО "Днепрометиз". "Днепрометиз" управляется "Северсталь-метизом", международной группой предприятий, объединяющей метизные активы компании Северсталь", - сказано в сообщении.

Другие условия сделки не разглашаются.

В компании отметили, что продажа "Днепрометиза" позволит обеспечить дальнейшее повышение эффективности группы "Северсталь-метиз" и рост прибыльности компании "Северсталь" в целом.

"Днепрометиз" демонстрирует хорошую загрузку производственных мощностей и стабильные финансовые показатели. В то же время, с российскими предприятиями "Северстали" этот завод операционно не связан", - сказано в сообщении российской компании.

"Северсталь" приобрела 60% акций "Днепрометиза" в 2006 г. у группы ТАСС бизнесмена Сергея Тигипко. Сумма сделки оценивалась в $50 млн. Впоследствии доля "Северстали" в украинском предприятии была увеличена до 98,6%.

В декабре 2014 г. "Северсталь" объявила о том, что ее австрийская дочерняя компания "Северсталь-Трейд ГмбХ" подписала обязывающее соглашение о продаже "Днепрометиза" частной немецкой компании. Тогда "Северсталь" планировала выручить от продажи $20-30 млн.

"Днепрометиз" производит стальную проволоку, гвозди, крепежи и сетки, доля на украинском рынке - около 30%.

Владельцем "Северстали" является Алексей Мордашов, который согласно рейтингу Forbes является богатейшим бизнесменом России с капиталом в $17,5 млрд.

Похожие новости

12.07.17 14:34Нового главу «Николаевского облавтодора» выгнали с совещания

28.03.17 15:49Алексей Савченко побывал на «Северном»

23.02.17 10:50Умер актер Алексей Петренко

07.01.17 19:24Отпор стихии: губернатор Николаевщины оценил работу всех служб на отлично

20.10.16 16:48Алексей Воробьев показал интимное фото своей новой возлюбленной

На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook

Реклама

Вторник, 31.10.2017

Закругление верхнее-левое

20:38Яким має бути розмір мінімальної пенсії ?

20:00В Арізоні зняли черепаху, яка везла на собі гримучу змію (відео)

19:45В Николаеве продается эксклюзивный автомобиль в стиле 30-х годов

19:25На обложке "Playboy" впервые появится фотография модели-трансгендера

17:50Ученые описали весьма неутешительные последствия употребления марихуаны

17:28Стратегическое предприятие Николаева остановило работу

17:01В Николаеве бушует непогода

16:29Миру расскажут о бесчинствах педофилов в Голливуде

16:13Украину накроет шторм Герварт

16:00Сына Арсена Авакова задержали после обыска, проведенного детективами НАБУ

15:56Макияж на Хеллоуин: 10 прекрасных ужасных идей

15:46В США ребенка на Хеллоуин "угостили" метамфетамином

15:34В Николаеве работник водоканала избил лопатой прохожего

14:51Как влияет на женщин совместная жизнь с мамой или со свекровью?

14:38Украинские активисты поняли, что бороться нужно не с властью, а с кондитерской продукцией

14:22Николаевцев приглашают провести ночь в театре

13:58США считают, что Украина должна быть более самостоятельной

13:33В Сеть выложили завоевавший 40 наград мультфильм

13:16МИД просит украинцев не ехать в Египет

13:02В Николаеве в рамках программы «Безопасный город» устанавливаются видеокамеры

Архив новостей
Закругление нижнее-левое

Фоторепортажи

Самые комментируемые

18.10.17 08:083060

Когда полезнее всего выпивать первую чашку кофе

18.10.17 08:262810

В Николаеве не состоится плановое заседание горсовета

18.10.17 08:472940

На Николаевщине 15 хулиганов отбили у полицейских своего арестованного товарища

18.10.17 08:553070

18 октября - День памяти евангелиста Луки

Самые читаемые

19.10.17 19:1710290

Трагедия в Харькове: опубликованы имена погибших

19.10.17 20:046570

Николаевцев зовут на открытие сквера «Дружбы народов»

18.10.17 12:005830

Украинская гимнастка Татьяна Гуцу шокировала признанием: ее изнасиловал легендарный Виталий Щербо

24.10.17 16:595510

НБУ ввел в обращение новую монету

Погода в Николаеве

Анонсы и реклама