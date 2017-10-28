18.10.17 08:083060
Агентство Fitch подтвердило рейтинг Украины
|28.10.17 18:00
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Рейтинг подтвержден со стабильным прогнозом
Рейтинг подтвержден со стабильным прогнозом
Рейтинг Украины подтвердило международное рейтинговое агентство Fitch на уровне "В-" со стабильным прогнозом. Об этом сообщается на сайте агентства.
Так, отмечается, что подтвержден долгосрочный суверенный рейтинг дефолта эмитента Украины в иностранной и национальной валюте на уровне "B-" со стабильным прогнозом.
"Рейтинг Украины отражает ограниченные возможности привлечений на внешних рынках, большой госдолг и вялотекущие структурные преобразования, а также слаборазвитый банковский сектор и политические риски", - говорится в релизе.
В соответствии со шкалой Fitch, рейтинги группы "В" означают наличие определенных кредитных рисков при ограниченном запасе прочности.