Саакашвили: "Луценко готовится меня арестовать"

Экс-губернатор считает, что его силой хотят выслать в Грузию

Бывший одесский губернатор и лидер партии Рух новых сил Михаил Саакашвили выразил уверенность, что Генпрокуратура готовит документы для его ареста. Об этом он написал в субботу, 28 октября, в Faceboоk.

"В эти дни генпрокурор Луценко запустил процесс подготовки документов с целью моего ареста и экстрадиции в Грузию за действия периода моего президентства", - написал Саакашвили.