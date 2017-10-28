18.10.17 08:083060
Саакашвили: "Луценко готовится меня арестовать"
|28.10.17 19:00
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Экс-губернатор считает, что его силой хотят выслать в Грузию
Экс-губернатор считает, что его силой хотят выслать в Грузию
Бывший одесский губернатор и лидер партии Рух новых сил Михаил Саакашвили выразил уверенность, что Генпрокуратура готовит документы для его ареста. Об этом он написал в субботу, 28 октября, в Faceboоk.
"В эти дни генпрокурор Луценко запустил процесс подготовки документов с целью моего ареста и экстрадиции в Грузию за действия периода моего президентства", - написал Саакашвили.