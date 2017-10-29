Киев и Крым определили дальнейшие шаги освобождения политзаключенных

В МИД состоялось заседание общественной платформы по вопросам освобождения политзаключенных с крымскими активистами и родственниками незаконно удерживаемых оккупационными властями

Об этом стало известно с сайта правительства, передает "УРА-Информ".

"Сегодня мы все собрались вместе, здесь в Киеве и временно оккупированном Крыму, и мне особенно приятно, что с нами находятся заместители Председателя Меджлиса Ахтем Чийгоз и Ильми Умеров, для которых российские пытки уже позади", - заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин . Участники встречи договорились о конкретных шагах для освобождения незаконно удерживаемых Россией граждан Украины и помощи их семьям.

Также обговорили доступ украинских граждан в оккупированном Крыму к образованию и всего комплекса государственных услуг, включая упрощение оформления необходимых документов. Отдельно, представители органов государственной власти, правозащитники и крымские активисты обменялись мнениями относительно законодательных инициатив в сфере защиты прав политзаключенных.

В частности, в заседании также приняли участие народные депутаты Украины - Уполномоченный Президента Украины по делам крымскотатарского народа Мустафа Джемилев и Председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров, чиновники из профильных министерств и ведомств.