МВД: "На вече возле Рады собрались 400 человек

В полиции отметили, что сегодняшнее собрание митингующих самое массовое на этой неделе.

Около 400 человек собрались в воскресенье на вече в Киеве, организованное бывшим губернатором Одесской области Михаилом Саакашвили. Об этом сообщает столичное управление Нацполиции.

"Полиция обеспечивает безопасность участников акции под Верховной радой Украины. За порядком следит около 700 полицейских и военнослужащих Национальной гвардии Украины.

Сегодня у здания парламента собралось больше всего за последнюю неделю людей: сейчас там находится около 400 человек", – говорится в сообщении.

Силовики заверили, что сделают все возможное, чтобы предупредить возможные провокации.