Местные выборы: некоторые избиратели пытаются проголосовать без паспорта

Наблюдатели от общественной организации «Опора» продолжают следить за выборами в территориальных общинах.

Пока среди самых резонансных нарушений — халатное отношение членов комиссий к выдаче бюллетеней. Зафиксирован случай, когда бланки выдавались гражданам без паспорта.

Так, согласно информации «Опоры», на участке № 180 963 в селе Пилиповичи Радомышльского района Житомирской области члены комиссии выдавали бюллетени лицам без паспортов. Объясняя свои действия, комиссия озвучила следующие аргументы: если отправить селян домой за документами, то люди больше не вернутся, а «село маленькое, и мы всех знаем».

В Ривненской области на избирательном участке № 560 226 пять избирателей хотели проголосовать за депутатов и сельского голову, не имея при себе паспорта гражданина Украины. После замечания наблюдателей члены избиркома не выдали гражданам бюллетени. В Запорожской области на участке № 230 618 обнаружено, что двое членов комиссии выдавали избирательные бюллетени без подписи в списке избирателей.

Также обнаружены не предусмотренные законом места хранения документации по выборам. В Житомирской области на участке № 180 963 в доме культуры отсутствовал сейф, и все документы хранили через дорогу, в сельсовете. На участке № 180 752 сейф также отсутствовал, поэтому вся избирательная документация хранилась дома у председателя комиссии.

Напомним, 29 октября во всех областях Украины проходят выборы в объединенных территориальных общинах. Выборы коснутся 201 территориальной общины, 933 местных советов, 1,3 млн избирателей.