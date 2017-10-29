Депутаты хотят повышения зарплат - когда и на сколько

Народные депутаты планируют увеличить себе зарплаты, урегулировав ситуацию с их начислением. Недавно в Верховной Раде Украины был зарегистрирован проект постановления №7172 , согласно которому, нардепы предлагают повысить себе заработную плату.

Сайт "Сегодня" решил разобраться, как менялась зарплата парламентариев на протяжении последних 12 лет и подготовил для читателей инфографику.

Зарплату нардепам насчитывают как госслужащим, хотя этого статуса у них уже нет с 1 января 2016 г. из-за принятого закона "О государственной службе". Одним из авторов нового постановления №7172, стал Павел Пинзеник, которой заметил, что сейчас нет четкого регулирования суммы заработной платы парламентариев.

"По состоянию на сегодня должностных окладов для народных депутатов нет, потому что должностной оклад устанавливается решением Верховной Рады, а такого решения она не принимала", – прокомментировал ситуацию Пинзеник.

Именно поэтому в постановлении предлагается установить размер оклада депутатам на уровне окладов членов Кабинета министров, исходя из прожиточного минимуму для трудоспособных лиц, по состоянию на 1 января этого года. Напомним, что сейчас прожиточный минимум составляет 1684 грн.

"Для того, чтобы оно (постановление – ред.) имело во времени стабильность правового регулирования, делается привязка к прожиточному минимуму, который меняется со временем, соответственно, может меняться размер заработной платы народного депутата", – отметил Пинзеник.

Так, согласно постановлению, планируется установиться такие оклады:

для главы Верховной Рады 12 прожиточных минимумов (20 208 грн);

для первого заместителя Верховной Рады 11,5 (19 366 грн);

для заместителя главы Верховной Рады 11 (18 524 грн);

для глав комитетов Верховной Рады или руководителей депутатских фракций 10,5 (17 682 грн);

для глав подкомитета Верховной Рады 10,3 (17 345 грн);

для членов комитета Верховой Рады, т.е. почти для всех нардепов – 10 (16 840 грн).

Согласно плану госбюджета-2018 прожиточный минимум для трудоспособных граждан Украины с 1 января будущего года должен повыситься до 1762 гривен. Таким образом, если будет принято новое постановление, автоматически вырастет и оклад народных депутатов. И точно также должно происходить в дальнейшем.

На данный момент оклад нардепов составляет 17 460 грн, если же учесть все налоги, то заработная плата составит всего 13 800 грн.

За последнее время зарплаты нардепов частенько подвергались изменениям. До июня 2005 г. зарплата парламентариев составляла от 3,5 до 4,5 тыс. грн. После этого ее существенно подняли, аж до 17,5 тыс. грн. Таким оклад народного депутата оставался до 2014 г., но с приходом на пост главы правительства Арсения Яценюка его сократили до 6 тысяч.

В апреле 2016 г. оклад снова увеличили до 17,6 тыс. грн. А уже летом того же года нардепы увеличили свой заработок вдвое – до 36,5 тыс. грн. Но такие суммы в Раде надолго не задержались, в октябре 2016 г. спикер парламента Андрей Парубий отменил эти изменения и вернул нардепам оклад в 17 400 грн, каковым он и остается сейчас.