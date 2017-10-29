Студенты из Ирака массово женятся на одесских бабушках

Более 60 иракских студентов из Одесского национального медицинского института в течение месяца оформили фиктивный брак с пожилыми женщинами из Одесской области.

Выпускники мединститута выбрали себе в спутники жизни почтенном возрасте. К примеру, одной из «невест» исполнилось 63 года, пишет gazeta.ua.

Чтобы ускорить процедуру, иракские ребята приносили в ЗАГС документы о том, что их невесты беременные, сообщила начальника управления Государственной миграционной службы в Одесской области Елена Погребняк.

Браки, о которых идет речь, — фиктивные. По словам сотрудников миграционных служб, свадьба с украинкой позволяет получить вид на жительство, через два года ПМЖ, а еще через три — гражданство. По словам Погребняк, ее привлекательность не в безвизе.

«Дело в том, что многие жители Ближнего Востока работали в ОАЭ и Саудовской Аравии, но из-за войны для ряда стран были введены ограничения. «Украинцу» же проще там устроиться. Однако, получив вид на жительство, они перевозят к нам всех своих родственников, а потом едут дальше», — говорит чиновница.

72-летняя британка Анжела Нвачукву и нигериец Си Джей, 27 лет, поженились через 3 месяца после того, как добавили друг друга в друзья в Facebook. Анжела потратила около 20 тыс. Фунтов (примерно 640 тыс. Грн.), чтобы привезти мужа в Великобританию.