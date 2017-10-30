Порошенко одобрил повышение пенсий

Президент подписал соответствующий закон.

Президент Петр Порошенко подписал закон О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины относительно повышения пенсий. Об этом сообщается на официальном сайте главы государства.

Как отмечается, закон уточняет перечень расходов, осуществляемых на социальную защиту и социальное обеспечение граждан из Государственного бюджета Украины и местных бюджетов.

Этот закон системно связан с законом О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно повышения пенсий", также принятым 3 октября; реализация его норм позволит определить источники финансового обеспечения отдельных социальных выплат и разграничить указанные расходы между бюджетами. Эти законы вступают в силу одновременно.

Напомним, 3 октября Верховная Рада приняла пенсионную реформу, которая предусматривает проведение осовременивания пенсий с октября и повышение минимального страхового стажа для выхода на пенсию с 15 до 25 лет с 1 января 2018 года. Через три дня президент Петр Порошенко подписал этот закон.