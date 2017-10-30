Испания хочет поддержать Украину финансово

30.10.17 14:50Сколько просмотров этой статьи127Сколько комментариев этой статьи0

Испания поддерживает движение Украины в Европу.

Испания поддерживает евроинтеграционные устремления Украины, а также проведение необходимых реформ и готова помочь в развитии экономики страны. Об этом сообщил министр иностранных дел и сотрудничества Королевства Испания Альфонсо Дастис, передает Интерфакс-Украина.

"Мы не только друзья, мы - союзники. Мы союзники в нашем европейском проекте. И мы искренне поддерживаем движение Украины в Европу", - сказал Дастис.

Глава МИД Испании также выразил поддержку украинским реформам.

"У нас был такой опыт, и знаем, что в короткой перспективе это бывает сложно, но на более долгосрочной перспективе они являются необходимыми и продуктивными. И всецело поддерживаем Украину на этом пути", - указал министр.

Дастис добавил, что Испания хочет сделать взнос в развитие украинской экономики, а также социальной сферы.

Он также подчеркнул, что Испания поддерживает территориальную целостность, независимость и суверенитет Украины. Дастис также выразил благодарность за поддержку Украиной территориальной целостности Испании.

Похожие новости

16.10.17 10:17Сенкевич решил критиковать губернатора Савченко

06.10.17 11:13Рада одобрила законопроект президента по Донбассу

17.09.17 08:32Цель "грузинской осени" в Украине - добиться досрочных выборов

07.09.17 13:43Порошенко: в 2020 году рост экономики ускорится до 4%

13.07.17 20:31Порошенко доволен результатами саммита Украина-ЕС

На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook

Реклама

Вторник, 31.10.2017

Закругление верхнее-левое

20:38Яким має бути розмір мінімальної пенсії ?

20:00В Арізоні зняли черепаху, яка везла на собі гримучу змію (відео)

19:45В Николаеве продается эксклюзивный автомобиль в стиле 30-х годов

19:25На обложке "Playboy" впервые появится фотография модели-трансгендера

17:50Ученые описали весьма неутешительные последствия употребления марихуаны

17:28Стратегическое предприятие Николаева остановило работу

17:01В Николаеве бушует непогода

16:29Миру расскажут о бесчинствах педофилов в Голливуде

16:13Украину накроет шторм Герварт

16:00Сына Арсена Авакова задержали после обыска, проведенного детективами НАБУ

15:56Макияж на Хеллоуин: 10 прекрасных ужасных идей

15:46В США ребенка на Хеллоуин "угостили" метамфетамином

15:34В Николаеве работник водоканала избил лопатой прохожего

14:51Как влияет на женщин совместная жизнь с мамой или со свекровью?

14:38Украинские активисты поняли, что бороться нужно не с властью, а с кондитерской продукцией

14:22Николаевцев приглашают провести ночь в театре

13:58США считают, что Украина должна быть более самостоятельной

13:33В Сеть выложили завоевавший 40 наград мультфильм

13:16МИД просит украинцев не ехать в Египет

13:02В Николаеве в рамках программы «Безопасный город» устанавливаются видеокамеры

Архив новостей
Закругление нижнее-левое

Фоторепортажи

Самые комментируемые

18.10.17 08:083060

Когда полезнее всего выпивать первую чашку кофе

18.10.17 08:262810

В Николаеве не состоится плановое заседание горсовета

18.10.17 08:472940

На Николаевщине 15 хулиганов отбили у полицейских своего арестованного товарища

18.10.17 08:553070

18 октября - День памяти евангелиста Луки

Самые читаемые

19.10.17 19:1710290

Трагедия в Харькове: опубликованы имена погибших

19.10.17 20:046570

Николаевцев зовут на открытие сквера «Дружбы народов»

18.10.17 12:005830

Украинская гимнастка Татьяна Гуцу шокировала признанием: ее изнасиловал легендарный Виталий Щербо

24.10.17 16:595510

НБУ ввел в обращение новую монету

Погода в Николаеве

Анонсы и реклама