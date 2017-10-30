Украина начала добиваться безвиза с Великобританией

Замглавы ВРУ обсудила с британским министром смягчение визового режима для украинцев.

Первый замглавы Верховной Рады Ирина Геращенко обсудила с Министром Великобритании по делам Европы и Америки Аланом Данканом ситуацию с безопасностью на Донбассе, нарушение прав человека в оккупированном Крыму и безвиз для украинцев в Британию. Об этом Геращенко написала на своей странице в Facebook.

«Обратилась к Министру с просьбой обратить внимание на жалобы украинцев касательно безосновательных отказов в получении британских виз. У нас есть позитивный опыт безвиза с ЕС и минимум нарушений визовых правил со стороны украинцев в Шенгенской зоне, потому, думаю, стоит говорить и о смягчении визового режима с Британией», - написала Геращенко.

Вице-спикер также добавила, что это будет непростой и медленный диалог, но начинать его стоит, пишут КомментарииUA.