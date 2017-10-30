Минэнерго повысило цену на государственный уголь

Цены подняли с 2200 до 2425 гривен за 1 тонну.

Министерство энергетики и угольной промышленности повысило цену на уголь для государственных добывающих предприятий с 2200 до 2425 гривен за 1 тонну.

Соответствующее решение было принято в ходе совещания по вопросам определения граничной цены на угольную продукцию, передают Українські Новини.

Как отмечается, новая цена соответствует росту цены угля на внешних рынках и будет действовать с 1 ноября.

Заместитель министра энергетики Анатолий Корзун заявил, что этот вопрос давно находился на рассмотрении ведомства.

"Если в Украине будет ниже себестоимость добычи угля и будет избыток угля на рынке, то цена пойдет вниз. Но когда есть дефицит угля (в том числе, марки "Г" - ред.), то цена возрастает. У нас сегодня создался дефицит угольной продукции", - отметил Корзун.