На Гройсмана завели уголовное дело о подделке диплома, заявил депутат Рады

31.10.17 11:22Сколько просмотров этой статьи110Сколько комментариев этой статьи0

Внефракционный депутат Верховной рады Виталий Куприй заявил, что Генпрокуратура Украины завела уголовное дело по его обращению о подделке премьером Владимиром Гройсманом диплома о высшем образовании.

"Генпрокуратура расследует подделку Гройсманом диплома о высшем образовании", — написал депутат в понедельник на своей странице в Facebook.

Куприй отмечает, что еще 14 апреля 2016 года во время голосования за кандидатуру Гройсмана на должность премьер-министра он заявил о подделке Гройсманом документа об образовании. Тогда депутат обратился к генпрокурору Виктору Шокину с соответствующим заявлением, однако ему отказали в открытии уголовного дела.

"Сейчас я решил возобновить борьбу за справедливость и обратился в Генпрокуратуру, ведь Гройсман продолжает заявлять, что чиновнику не требуется высшее образование. Совершенно неожиданно для меня Генпрокуратура внесла эти сведения в единый реестр досудебных расследований по факту подделки документа об образовании Владимира Гройсмана. Надеюсь на всестороннее, эффективное и беспристрастное расследование и скорейшее освобождение Гройсмана с должности премьер-министра Украины", — добавил депутат.

Он также опубликовал копию ответа от Генпрокуратуры. В ответе ведомства говорится, что дело заведено по статье "подделка документов, печатей, штампов и бланков, их сбыт, использование подделанных документов". Далее: https://news.rambler.ru/world/38292205/?utm_content=rnews&utm_medium=read_more&utm_source=copylink

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