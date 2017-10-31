США считают, что Украина должна быть более самостоятельной

Позиция официального Вашингтона заключается в том, что "США помогают Украине в её борьбе на востоке страны, а также с реформами", но только и исключительно "от украинцев зависит создание будущей Украины".

Об этом в интервью ресурсу "Цензор.НЕТ" заявила дипломатический представитель США в Украине Мари Йованович (Marie Yovanovitch). По её словам, если украинцы обеспокоены отсутствием реформ в какой-то конкретной сфере, им нужно действовать самостоятельно, чтобы добиться улучшений, поскольку "в конечном счете, все дело в том, чего хотят украинцы, и как они будут идти вперед".

Госпожа Йованович также отметила, что за последние несколько лет в Украине наблюдаются изменения, в первую очередь, в сфере обороны, обеспечения безопасности и борьбы с коррупцией, на которые стоит обратить внимание.