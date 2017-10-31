Украинские активисты поняли, что бороться нужно не с властью, а с кондитерской продукцией

Участники продолжительной акции протеста под зданием украинского парламента заявили о новом направлении в своей деятельности. В частности, они намерены блокировать работу объектов, которые относятся к кондитерской корпорации "Roshen".

По словам народного депутата Егора Соболева (Yehor Soboliev), активисты уже блокируют завод "Roshen" в Виннице и логистический центр кондитерской корпорации в Яготыне. Также Соболев сообщил, что активисты будут ходить по магазинам "Roshen", чтобы "убеждать людей не давать ни одной гривны бизнесмену, который пренебрегает президентскими обязанностями".

Как известно, став президентом Украины, Петр Порошенко (Petro Poroshenko) передал принадлежащую ему корпорацию в так называемый "слепой траст".