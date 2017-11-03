НБУ: Осовременивание пенсий подтолкнет инфляцию

03.11.17 13:31Сколько просмотров этой статьи75Сколько комментариев этой статьи0

На новые пенсии государству уже в этом году могут понадобиться дополнительные 20 млрд гривен.

Осовременивание пенсий неизбежно подтолкнет инфляцию, которая может вырасти на 0,3 – 0,6 пунктов в следующем году. Соответствующий прогноз предоставил Национальный банк Украины, передает УНИАН.

"Учитывая, что эффекты на бюджет от увеличения расходов на пенсии будут компенсированы по другим статьям (дефицит бюджета сохраняется меньше 2,5% ВВП в 2017 и 2018 годах), по оценкам Национального банка повышение пенсий окажет нейтральное влияние на реальные темпы роста экономики, однако повлечет умеренное давление на уровень потребительских цен (дополнительно 0,3-0,6 п. п. в годовую потребительскую инфляцию в 2018 году)", - говорится в сообщении.

В Нацбанке также акцентируют внимание на том, что на осовременивание пенсий в четвертом квартале 2017 года может потребоваться дополнительно 20 млрд грн.

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