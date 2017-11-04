План Маршалла для Украины: в Кабмине сделали громкое заявление

План помощи для Украины уже получил четкие очертания.

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе заявила, что Литва тщательно подготовилась к представлению проекта "Новый Европейский план для Украины на 2017-2020 гг." (т.н. "План Маршалла для Украины") другим членам Европейского Союза 6 ноября.

Об этом Климпуш-Цинцадзе рассказала в эфире "5 канала".

"Безусловно, тот факт, что Литва своими усилиями и очень тщательной подготовкой такого Европейского плана для Украины, так называемого" Плана Маршалла ", подготовила почву для того, чтобы иметь возможность его представить и быть услышанной другими членами Европейского Союза. Это очень важно", – отметила она.