Сенкевич обвинил Казакову во лжи насчет европейских кредитов

04.11.17 14:55Сколько просмотров этой статьи83Сколько комментариев этой статьи0

Городской голова Николаева 2015-2017 годов Александр Сенкевич заявил, что исполняющая обязанности Николаевского городского головы Татьяна Казакова сказала неправду относительно того, что вопросами получения кредитов от Европейского инвестиционного банка и Европейского банка реконструкции и развития на покупку общественного транспорта занимался вице-мэр Юрий Степанец.

Об этом он заявил в программе «Добрый вечер» на телеканале НИС-ТВ.

— Вопросами получения кредитов занимался профильный заместитель Антон Турупалов, занимался я лично, занималось Агентство развития Николаева. Недавно читал в газете, что Татьяна Викторовна сказала, что этим еще занимался Юрий Степанец – это не совсем соответствует реальности. Он этими вопросами не занимался, –заявилАлександр Сенкевич.

Он также отметил, что Николаев может не получить европейские кредиты на покупку транспорта из-за того, что в городе нет мэра.

—Мне кажется, что ни одна из этих банковских институций не будет сегодня заниматься этими проектами, потому что у проектов нет родителя. У проектов нет главного человека, который будет отвечать за этот проект. Городской совет -это не орган ответственный, это коллегиальный орган, который нельзя взять под ответственность. Почему-то мне так кажется, что данные институции сейчас это затормозят, потому что у них должно быть лицо. Мы видим, что нет городского головы. Я уверен в том, что проекты затормозятся, опыт других городов это показывает. Как это было с нашим проектом по водоканалу, который 6 лет стоял, ноль денег использовали, а с моим приходом и назначением нового директора пошел процесс. То же самое будет здесь. Мне очень жаль, что эти амбиции политические, такие не понятно какие, жлобские, они сыграли против города. Я уверен, что следующий год может быть годом упущенных возможностей, если срочно не провести выборы, – заключил Александр Сенкевич.

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