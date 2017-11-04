Так что же ждет Украину через пять лет?: прогнозы экспертов

За последние годы Украина пережила не одно падение в экономическую бездну. Со времен Майдана мы видели беспрецедентные валютные качели, о которых наверняка когда-нибудь напишут в книгах. Мы видели рост цен и тарифов, которые невозможно было объяснить с логической точки зрения. Мы видели стремительное обнищание населения и такое же стремительное обогащение тех, кому повезло быть поближе к корыту под названием «госбюджет».

Мы все это видели и видим изо дня в день. Видим войну, которая не заканчивается и, судя по всему, закончится очень не скоро, видим регулярное повышение цен, но, что самое интересное, мы регулярно слышим от правительства, что все идет по плану и до светлого будущего осталось рукой подать. Главное — немного потерпеть. Во времена Азарова нужно было исправить все, что натворили «папередники», сейчас — дождаться того радостного момента, когда заветные реформы начнут работать, коррупция ликвидирует сама себя, а все хорошее победит все плохое.

Но вот парадокс: независимо от того, что нам обещает правительство и кого оно винит в сложившейся ситуации, результат остается неизменным — вопреки обещаниям жизнь рядового гражданина с каждым годом становится все сложнее.

Так что же ждет Украину через пять лет? Какие сюрпризы преподнесут нам политика, экономика, экология и демография?

Об этом Интернет- издание «Фраза.ua» спросила у людей, которые умеют просчитывать события на несколько ходов вперед.

Олег Соскин, политолог, директор Института трансформации общества:

Пять лет — это слишком длинный период, чтобы делать прогноз. Сейчас сложно сказать, что у нас будет через полгода. Если попытаться разобраться в макропоказателях, то очевидно, что сейчас продолжается мировой экономический кризис. Нынче даже в МВФ признают, что сейчас начинается очередная фаза кризиса. Хотя нужно признать, что этот кризис и не заканчивался. Этот кризис начался в 2007 году, и если его соотнести с большими циклами Кондратьева, то фаза падения экономики будет продолжаться до 2020 года. В Украине фаза падения будет продолжаться, как минимум, до 2021 года, если не до 2022 года.

В ближайшие пять лет в Украине будет падение. Страна оказалась не готовой к такому длительному циклу падения. Вся экономика будет падать, не будет роста ВВП, не будет роста промышленного производства, не будет улучшения благосостояния народа, будет расти долг, будет девальвация национальной валюты. Поскольку население ведет себя пассивно и позволяет правящим кланам продолжать себя грабить, то, естественно, оно будет от этого страдать, народ обнищает еще больше.

Виталий Бала, политолог, директор Агентства моделирования ситуаций:

Я думаю, что на сегодняшний день никто не сможет сделать такой прогноз. Причем прогноз не получится сделать не то что на пять лет, но и на два года, и даже на год. Чтобы делать такой прогноз, нужно понимать конечную цель, которая в первую очередь ставится перед Украиной как перед государством. И только тогда можно делать какие-то выводы относительно того, можем ли мы достичь этой цели и на каком этапе в ее достижении мы будем через пять лет. На сегодняшний день, к сожалению, у нас нет такой конечной цели. Если говорить общими фразами, то, скорее всего, это должно быть что-то из серии «вхождение Украины в двадцатку самых развитых стран мира». Для достижения такой цели необходимо разработать четкий стратегический план и четко его соблюдать. Если конечной цели нет, спрогнозировать, как могут развиваться события, невозможно. Мир сейчас переформатируется, он постоянно меняется, у нас война на Донбассе, и все эти факторы будет влиять на то, как будет развиваться Украина.

Виктор Небоженко, политолог, директор социологической службы «Украинский барометр»:

Через пять лет нас ждет Польша 1995 года. Это бешеная политическая активность, очень тяжелые реформы, но, несмотря ни на что, признание того, что мы идем в правильном направлении. Сейчас мы переживаем наихудший вариант: украинская элита ворует. А вот лет через пять мы будем примерно там, где была Польша, когда она точно знала, что она будет в Европе, получала хорошую экономическую помощь, формировала институты, но все это было безумно тяжело, и поляки просто выли.

Владимир Фесенко, политолог, глава Центра прикладных политических исследований «Пента»:

Бессмысленно давать прогноз на пять лет вперед. Все, кто сейчас будут давать прогнозы на пять лет вперед, — это люди, которые занимаются ненаучной фантастикой. В политике нет инструментария, который мог бы позволить давать прогнозы на пять лет вперед. Вспомните 1986 год и представьте прогноз на пять лет вперед. Только объявлена перестройка. Тогда логично было бы сказать: «Нас ожидает обновленный социализм с человеческим лицом» и т. д.

Опять-таки в 1986 году тоже была взаимная высылка дипломатов со стороны США и СССР. И, по логике, тогда должно было быть обострение холодной войны, а произошло совсем другое: потепление в отношениях и, самое главное, через 5 лет рухнул Советский Союз. Никто тогда не прогнозировал такого развития событий. В 1986 году не было никаких явных предпосылок для прогноза относительно того, что через 5 лет не станет СССР. Скажу больше: даже в 1989 году, за два года до событий, тоже не было явных знаков такого катастрофического развития событий для СССР.

У нас Майдан начался в 2013 году. Разве в 2008 году можно было его спрогнозировать? Нет, конечно. В 2008 году был экономический кризис, и большинство прогнозов обещали восстания, бунты и т. д. Но ничего этого тогда не произошло. Сейчас бессмысленно делать прогноз на пять лет вперед, особенно по конкретным событиям. Можно попытаться сформулировать некие сценарии. Например, европейская интеграция Украины. Здесь можно сказать, что абсолютно точно через пять лет мы не будем ни в ЕС, ни в НАТО, хотя на стандарты НАТО мы к тому времени можем выйти.

Какой будет политическая и экономическая ситуации, сказать невозможно. Наша экономическая ситуация будет зависеть от хода внутренних реформ, от эффективности политики правительства и от мировой конъюнктуры. В украинской политике, дай бог, сделать прогноз на год вперед. Такой прогноз допустим и приемлем, да и то там обязательно будут определенные поправки по мере развития событий.

Сергей Быков, политический эксперт:

Сейчас этого не знает никто. Это будет зависеть от огромного количества факторов. Через пять лет уже пройдут и парламентские, и президентские выборы. Будет ли АТО, какие у нас будут отношения с Западом? Есть огромное множество вопросов. Многое будет зависеть от того, как пройдут выборы во Франции, в большинстве европейских стран, в той же России. Все это сыграет свою роль. Поэтому сейчас еще рано говорить о том, что нас ждет через пять лет.

Пытаясь заглянуть на пять лет вперед, так хочется услышать, что все у нас будет хорошо. И бог с ней, с этой навязанной нам мечтой о членстве в ЕС. Но зато так хочется услышать, что у нас закончится война, вырастут пенсии и зарплаты, люди перестанут экономить каждую копейку, а власть наконец-то устанет воровать. Все это когда-нибудь обязательно будет, вопрос лишь в том, дождемся ли мы этого радостного момента.