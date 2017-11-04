Германия планирует запустить три спутника-шпиона

Специальная группа в бюджетном комитете Бундестага дала зеленый свет выделению 400 млн евро на спутники-шпионы для немецкой разведки.

Германия планирует запустить до трех спутников-шпионов, данные которых будет получать немецкая Федеральная разведывательная служба (BND). Об этом сообщают издания медиагруппы Madsack (RedaktinsNetzwerks Deutschland) со ссылкой на собственные источники в спецслужбах, передает DW.

Специальная группа в бюджетном комитете Бундестага дала зеленый свет выделению на первом этапе 400 млн евро на запланированную систему под названием Georg. Указанная группа занимается обсуждением и принятием тайных предложений по финансированию немецких спецслужб.

Обоснование проекта заключается в том, что BND должна быть в состоянии "быстро и самостоятельно добывать информацию, чтобы предоставлять как можно более независимую и актуальную оценку ситуации". На данный момент немецкая федеральная разведка вынуждена покупать необходимые материалы на коммерческом рынке или же обращаться к международным партнерам. Компании Airbus и OHB уже якобы предоставили свои предложения по производству запланированной системы.