Королева Британии инвестировала в офшоры 10 миллионов фунтов

06.11.17 10:30Сколько просмотров этой статьи49Сколько комментариев этой статьи0

Источники утверждают, что Елизавета II не нарушила никаких законов.

Королева Великобритании Елизавета II инвестировала в офшоры 10 миллионов фунтов стерлингов. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на источники в правительстве.

Британский королевский двор упомянули в офшорном досье. По этим данным, герцогство Ланкастерское, принадлежащее королеве и обеспечивающее ее средствами на личные расходы, держало часть средств в фондах, зарегистрированных на Каймановых и Бермудских островах.

Так, инвестиции обнаружили в лизинговой компании BrightHouse, которую обвиняли в том, что она наживалась на бедных, а также компанию Threshers - сеть британских магазинов, которая обанкротилась, задолжав 17,5 млн фунтов налогов и оставив без работы 6 тыс. человек. Отмечается, что несмотря на эти факты, королева не нарушает никаких законов.

Кроме того, в британском герцогстве Ланкастерском заявили, что Елизавета II исправно платит налоги.

Вместе с тем, герцогству придется ответить на ряд неприятных вопросов и опубликовать некоторые документы, чтобы убедить британцев в отсутствии махинаций, отметил источник в правительстве.

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