Немецкое гражданство не оформлял: Онищенко опроверг сообщения в СМИ

Нардеп объяснил, какие документы он подавал в Германии и для чего.

Беглый народный депутат Александр Онищенко заявил, что он не подавал документы на получение немецкого гражданства, а лишь на оформление рабочей визы. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

На Deutsche Welle появилось сообщение, что якобы Онищенко подал документы на получение немецкого гражданства и что якобы подтвердил бургомистр немецкого поселка Герцлаке Ганс Бескен.

По словам нардепа, журналист издания подал неправдивую информацию.

"В прошлый раз он грубо ошибся на теме суда по мне в Германии и, к слову, так и не извинился за ошибку по сути: данные документы, о которых рассказывает бургомистр поселка Герцлаке, касаются никак не процедуры гражданства, а рабочей визы в ФРГ. Я подал документы на оформление рабочей визы в немецком посольстве, что даст мне официальное право на ведение бизнеса в Германии. Бургомистр дал письмо-рекомендацию для посольства, а журналист выдумал конечную цель", – написал Онищенко.

Украинский политик объяснил, что в Германии не так просто получить гражданство. "Господину Тейзе (журналист DW Евгений Тейзе – ред.) рекомендую учить матчасть и законы Германии. Для того, чтобы получить немецкое гражданство, прежде нужно получить вид на жительство и после этого еще пять лет прожить в Германии", – добавил нардеп.

Напомним, в июле 2016 года Александр Онищенко заявил, что подал прошение о предоставлении политического убежища в Великобритании.

Как известно, НАБУ и Специализированная антикоррупционная прокуратура заявили о разоблачении организованной преступной группировки, которая причинила ущерб государству в размере более 3 млрд грн в результате совместной деятельности на основании соглашений, заключенных с ПАО "Укргаздобыча", из которых 1,6 млрд – это средства, полученные от перепродажи газа посредниками и выведенные через фиктивные предприятия, 1,3 млрд – это неоплаченная сумма ренты за пользование недрами. Организатором коррупционной схемы, по мнению НАБУ, является народный депутат Онищенко.