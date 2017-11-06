Судьба "Плана Маршалла" для Украины может вот-вот решиться

06.11.17 15:58Сколько просмотров этой статьи47Сколько комментариев этой статьи0

6 ноября в Вильнюсе послами стран ЕС, США, Канады и Японии был представлен "план Маршалла" для Украины.

На следующей неделе в Европейском парламенте будет принята резолюция с рекомендациями к саммиту "Восточного партнерства", в которой будет статья и по "плану Маршалла" для Украины.

Об этом сообщил член Сейма Литовской республики, экс-премьер-министр страны Андрюс Кубилюс, передает Сегодня.

"Мы надеемся, что в Европейском парламенте, наверное, на следующей неделе будет окончательно принята специальная резолюция с рекомендациями к саммиту "Восточного партнерства". В этой резолюции есть специальный параграф, который говорит об этом плане. Он называется "Европейский план для Украины, Молдовы и Грузии". Мы надеемся, что и во время самого саммита будет много разговоров и будем подходить к реальным решениям ЕС, как дать жизнь этому плану", – сказал он в понедельник.

А.Кубилюс отметил, что утверждение такого "плана Маршалла" для Украины в первую очередь зависит от согласования этого вопроса странами-членами Европейского Союза.

Известно, что 6 ноября в Вильнюсе послам стран ЕС, США, Канады и Японии был представлен "план Маршалла" для Украины. Он рассчитан на 10 лет и в среднесрочной перспективе (2018-2020 гг.) предусматривает выделение 5 миллиардов долларов в год. Сам саммит "Восточного партнерства" пройдет 24 ноября в Брюсселе.

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