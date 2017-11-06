Законы экономического роста: Гройсман озвучил ближайшие приоритеты Рады

06.11.17 20:46Сколько просмотров этой статьи41Сколько комментариев этой статьи0

Премьер рассчитывает, что в ближайшие две недели парламент примет ряд законопроектов, важных для экономического роста страны.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман рассчитывает, что в ближайшие две недели Верховная Рада примет ряд законопроектов, важных для экономического роста страны. Об этом премьер-министр написал на своей странице в Facebook, передает Сегодня.

В частности, речь идет о законопроектах о приватизации, о предоставлении Государственной аудиторской службе полномочий по мониторингу электронных государственных закупок, а также о пакете антимонопольных законопроектов по усилению защиты экономической конкуренции.

По словам Гройсмана, прозрачная процедура приватизации позволит продать около 1 тыс. госпредприятий эффективным собственникам, которые смогут модернизировать производство и создать рабочие места.

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Понедельник, 06.11.2017

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