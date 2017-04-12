Сегодня в Николаеве стреляли в советника мэра Барашковского

Утром 12 марта в Николаеве стреляли в Барашковского Дениса, мужчина направлен в больницу, сообщает Nikolaev-city.

Барашковский - довольно-таки известный в городе активист, он борется с нелегальными пассажирскими перевозками, является организатором многих пикетов и митингов, а также других акций. Также Денис является советником городского головы в транспортных вопросах.

Денис жив, об этом в соцсети сообщила Локацкая Татьяна. Угрожает ли что-то его жизни, пока остается неизвестным. Мужчина направлен в БСМП.

Напомним, чуть более года назад, во дворе жилого дома был расстрелян брат Дениса - Петр Барашковский, который был в Николаеве известным предпринимателем.