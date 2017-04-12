Сегодня в Николаеве стреляли в советника мэра Барашковского

12.04.17 10:11Сколько просмотров этой статьи170Сколько комментариев этой статьи0

Утром 12 марта в Николаеве стреляли в Барашковского Дениса, мужчина направлен в больницу, сообщает Nikolaev-city.

Барашковский - довольно-таки известный в городе активист, он борется с нелегальными пассажирскими перевозками, является организатором многих пикетов и митингов, а также других акций. Также Денис является советником городского головы в транспортных вопросах.

Денис жив, об этом в соцсети сообщила Локацкая Татьяна. Угрожает ли что-то его жизни, пока остается неизвестным. Мужчина направлен в БСМП.

Напомним, чуть более года назад, во дворе жилого дома был расстрелян брат Дениса - Петр Барашковский, который был в Николаеве известным предпринимателем.

Похожие новости

26.01.17 12:07Только документы без оплаты не дают, - николаевцы про заявление главврача роддома

25.01.17 13:22Евгений Волохов утверждает, что в николаевских роддомах никто не платит

24.01.17 10:40Завтра в Николаеве не будет света: найдите свой адрес

22.01.17 12:29Николаевские депутаты возмущены тем, как выносятся на рассмотрение сессии земельные вопросы

15.01.17 21:12Невеселый праздник

На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook

Реклама

Пятница, 21.04.2017

Закругление верхнее-левое

21:56Здесь учат знать, мыслить, чувствовать, сопереживать

21:00В Николаеве вывесили плакат с портретом Гитлера

20:46Специалисты рассказали, как «лайки» в соцсетях вредят здоровью

20:32Маленькие пенсии и те недолго: украинские пенсионеры живут гораздо меньше, чем европейские (инфографика)

20:13В Новой Одессе презентовали новые рабочие места

20:02Николаевщина распределила деньги на возмещение стоимости лекарств

19:47В Николаевской области неизвестные вынесли с фермы удобрений на два миллиона гривен

19:27В США аудитория пользователей iPhone достигла исторического максимума

19:10В США провели успешное испытание вакцины от рака

18:50Николаевские педагоги обучались формированию украиноязычной среды

18:35Всех госслужащих обяжут заговорить на английском

18:15Китай готов предоставить украинцам безвизовый режим

18:03В Украине «черный список» артистов из России пересмотрят

17:39В Луцке директор предприятия избил телеоператора

17:27В Днепре мусоровоз провалился под асфальт

17:01Табачный гигант сокращает производство в Украине

16:45В Николаеве мужчина ударил в лицо 8-летнюю девочку

16:35В Николаеве откроют первый в городе хоспис

16:14Гаврилечко: нет смысла платить в Пенсионный фонд – украинцы не доживут до пенсии

15:58Хуг о "военном параде" боевиков "ЛНР" на 9 мая: Это нарушение Минских соглашений

Архив новостей
Закругление нижнее-левое

Фоторепортажи

Самые комментируемые

08.04.17 09:381310

На Донбассе задержали российского шпиона (видео)

08.04.17 10:141330

Демократия закончилась: США хотят ликвидировать лидера КНДР

08.04.17 10:351860

Лазарева суббота 2017: значение и традиции праздника

08.04.17 10:525560

Савченко предложил присоединить Херсон и Одессу к Николаевщине

Самые читаемые

18.04.17 18:5326490

В списке самых обедневших городов Украины Николаев занял первое место

09.04.17 00:4911920

«Храбрые сердца»: турнир сильных и мужественных

15.04.17 18:228170

Впервые в Николаеве прошел турнир памяти Владимира Чайки по классическому волейболу

08.04.17 10:525560

Савченко предложил присоединить Херсон и Одессу к Николаевщине

Погода в Николаеве

Анонсы и реклама

Яндекс.Метрика