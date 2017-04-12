08.04.17 09:381310
Николаевский автовокзал-невидимка снова начал свою работу
|12.04.17 11:18
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Спустя полгода на автовокзале снова появились маршрутчики-нелегалы, пишет "МП".
Спустя полгода на автовокзале снова появились маршрутчики-нелегалы, пишет "МП".
Об этом на странице в Facebook сообщил активист Денис Барашковский.
—Полгода нелегалов не было видно. Что, договорились? С кем? Даже рекламный баннер повесили. Стоит маршрутка «на Одессу», госномер 81-03, включив аварийные огни, спокойно стоит в городском кармане и собирает пассажиров.
Фото сделано горожанами, которые мониторят ситуацию с нелегальными отправлениями.