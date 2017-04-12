Николаевский автовокзал-невидимка снова начал свою работу

12.04.17 11:18Сколько просмотров этой статьи163Сколько комментариев этой статьи0

Спустя полгода на автовокзале снова появились маршрутчики-нелегалы, пишет "МП".

Об этом на странице в Facebook сообщил активист Денис Барашковский.

—Полгода нелегалов не было видно. Что, договорились? С кем? Даже рекламный баннер повесили. Стоит маршрутка «на Одессу», госномер 81-03, включив аварийные огни, спокойно стоит в городском кармане и собирает пассажиров.

Фото сделано горожанами, которые мониторят ситуацию с нелегальными отправлениями.

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