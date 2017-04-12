Николаевский автовокзал-невидимка снова начал свою работу Спустя полгода на автовокзале снова появились маршрутчики-нелегалы, пишет "МП". Об этом на странице в Facebook сообщил активист Денис Барашковский. —Полгода нелегалов не было видно. Что, договорились? С кем? Даже рекламный баннер повесили. Стоит маршрутка «на Одессу», госномер 81-03, включив аварийные огни, спокойно стоит в городском кармане и собирает пассажиров. Фото сделано горожанами, которые мониторят ситуацию с нелегальными отправлениями. Похожие новости На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook Реклама