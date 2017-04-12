08.04.17 09:381310
Вчера на Николаевщине обезвредили два артснаряда времен Второй мировой
|12.04.17 11:43
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Вчера, 11 апреля, пиротехники аварийно-спасательного отряда специального назначения Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области уничтожили 2 артиллерийских снаряда калибром 76 мм.
Вчера, 11 апреля, пиротехники аварийно-спасательного отряда специального назначения Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области уничтожили 2 артиллерийских снаряда калибром 76 мм.
Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в Николаевской области.
В этот же день опасные находки обнаружил рабочий, во время проведения полевых работ за селом Зеленый Гай Николаевского района, о чем и сообщил Службу спасения.
Спасатели напоминают правильные действия в случае обнаружения взрывоопасного предмета:
– прекратите все виды работ в районе обнаружения ВНП;
– не трогайте его и тем более не пытайтесь находки переносить и разбирать;
– не пускайте посторонних лиц, особенно детей к месту находки;
– позвоните по номеру 101 или 102 и сообщите о происшествии.