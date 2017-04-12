Вчера на Николаевщине обезвредили два артснаряда времен Второй мировой

Вчера, 11 апреля, пиротехники аварийно-спасательного отряда специального назначения Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области уничтожили 2 артиллерийских снаряда калибром 76 мм.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в Николаевской области.

В этот же день опасные находки обнаружил рабочий, во время проведения полевых работ за селом Зеленый Гай Николаевского района, о чем и сообщил Службу спасения.

Спасатели напоминают правильные действия в случае обнаружения взрывоопасного предмета:

– прекратите все виды работ в районе обнаружения ВНП;

– не трогайте его и тем более не пытайтесь находки переносить и разбирать;

– не пускайте посторонних лиц, особенно детей к месту находки;

– позвоните по номеру 101 или 102 и сообщите о происшествии.