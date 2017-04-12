В Донецк боевикам прибыло подкрепление из чеченцев

Понаехавшие вооружены пулеметами и снайперскими винтовками.

В Петровский район Донецка прибыли боевики неславянской внешности. Как сообщает группа экспертов "Информационное сопротивление", по предварительной информации речь идет о чеченцах, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.

Задача новоприбывших – усиление подразделений боевиков, занимающих позиции вблизи микрорайона Трудовские и Александровки.

"Кроме автоматов АК отмечается наличие пулеметов ДШК, снайперских винтовок СВД, гранатометов. Прибывшие наемники расселены в домах, оставленных жителями", – отметили в ИС.