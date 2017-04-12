08.04.17 09:381310
Турцию продолжают сотрясать взрывы (видео)
|12.04.17 12:35
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На текстильной фабрике в городе Текирдаг, что на северо-западе Турции, произошел взрыв. В результате происшествия госпитализировано 29 человек.
На текстильной фабрике в городе Текирдаг, что на северо-западе Турции, произошел взрыв. В результате происшествия госпитализировано 29 человек.
Об этом сообщает телеканал NTV, передает РИА Новости.
Причиной ЧП стал взрыв в одном из котлов из-за химической реакции. Пострадавшие отравились ядовитым веществом. Всех рабочих фабрики эвакуировали.
На место прибыли глава округа Черзекей и мэр Текирдага.