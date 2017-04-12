Турцию продолжают сотрясать взрывы (видео)

На текстильной фабрике в городе Текирдаг, что на северо-западе Турции, произошел взрыв. В результате происшествия госпитализировано 29 человек.

Об этом сообщает телеканал NTV, передает РИА Новости.

Причиной ЧП стал взрыв в одном из котлов из-за химической реакции. Пострадавшие отравились ядовитым веществом. Всех рабочих фабрики эвакуировали.

На место прибыли глава округа Черзекей и мэр Текирдага.